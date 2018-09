Nei giorni scorsi a Genova circolava una voce potenzialmente clamorosa: secondo quanto riportato da alcuni media, il gruppo Ittihad sarebbe stato in trattativa con Massimo Ferrero per acquistare la Sampdoria , grazie alla mediazione di Walter Sabatini, diventato consulente di mercato della squadra araba. La notizia è stata inizialmente smentita dalla stessa società di Corte Lambruschini con un comunicato ufficiale, a cui ha fatto seguito in queste ore la nota pubblicata dalla stessa società di Gedda."Ittihad Media Center ha seguito le notizie diffuse da alcuni siti italiani, che affermavano falsamente che Ittihad intendesse acquistare la squadra italiana della Sampdoria" si legge sul sito della squadra. "Le notizie basano le loro false affermazioni sul fatto che Ittihad e Walter Sabatini hanno un ottimo rapporto.Questa dichiarazione - conclude il club - è stata rilasciata per impedire qualsiasi tentativo di sfruttare il nome di Ittihad per lo scopo sbagliato".