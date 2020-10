L'infortunio di Antonio Candreva apre alcuni ballottaggi in casa Sampdoria. Il sostituto naturale dell'ex Inter sarebbe Mehdi Leris, che però non sembra convincere pienamente Ranieri. In realtà, il tecnico blucerchiato lavora anche ad un'altra soluzione che potrebbe stuzzicarlo.



Nei giorni scorsi infatti il mister ha provato spesso lo schieramento che prevede Jankto adattato a destra, proprio nella posizione dove ha impiegato sino ad oggi Candreva. In questo modo, sulla corsia mancina si libererebbe spazio per il giovane gioiellino blucerchiato Mikkel Damsgaard, autore di buone prove con Fiorentina e Lazio.



Sembra molto difficile a questo punto ipotizzare l'utilizzo di Keita da esterno, anche perché l'attaccante arrivato dal Monaco non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e soprattutto è stato quasi sempre provato da Ranieri come seconda punta a sostegno di Quagliarella.