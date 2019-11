Sampdoria-Udinese sarà una partita speciale per Jakub Jankto, che proprio grazie alla squadra bianconera si era messo in mostra in Serie A, tanto da meritarsi le attenzioni di parecchie società. Alla fine, a spuntarla fu la Samp che lo portò a Genova. L'avventura in blucerchiato del ceco non è partita nel migliore dei modi: tanta panchina con Giampaolo, e altrettante difficoltà all'inizio di questa stagione. Adesso però l'andazzo sembra molto diverso: "Con Ranieri c'è più fiducia, è una grandissima persona oltre ad un grande tecnico" ha detto a Sky Sport. "In campo di vede la serenità, abbiamo ottenuto tre risultati utili consecutivi. Vogliamo uscire da questa situazione di classifica negativa".



Jankto avvisa anche i compagni di squadra: i friulani non vanno sottovalutati, specialmente quando si tratta di un fondamentale preciso. "Conosco bene i giocatori dell'Udinese, non sarà facile conferma il classe '96 - dovremo prestare attenzione sui contropiedi. Siamo più forti dell'Udinese, se giocheremo come sappiamo conquisteremo i tre punti" riporta Sampdorianews.net.