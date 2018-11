Ci siamo, il grande giorno è arrivato: stasera si gioca Genoa-Sampdoria, e i tifosi blucerchiati hanno già dato la carica ai giocatori di mister Giampaolo presentandosi in massa sotto l'hotel che ospita il ritiro dei doriani con fumogeni, cori e bandiere. Giampaolo invece sta vivendo una vigilia movimentata da alcuni dubbi di formazione, specialmente a centrocampo. Dovendo fare a meno di Barreto ancora infortunato e Linetty squalificato, l'allenatore di Bellinzona varerà un terzetto inedito, con Praet, Ekdal - che sembra aver recuperato dai problemini accusati nei giorni scorsi, e Jankto. Il centrocampista ceco dovrà mettere in difficoltà Giampaolo, anche in vista delle prossime partite.



Al centro della difesa, dopo il riposo precauzionale osservato contro la Roma, rientrerà anche Lorenzo Tonelli, al fianco di Andersen con Murru a sinistra e Bereszynski a destra. In porta, ovviamente, Emil Audero. Nessun dubbio anche in attacco, dove Giampaolo riproporrà la coppia Quagliarella-Defrel, sulla trequarti ballottaggio tra Saponara, Ramirez e la possibile sorpresa Caprari. Dovrebbe essere comunque il primo a spuntarla.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszysnki, Andersen, Tonelli, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Saponara; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.