Domenica Jakub Jankto con la Sampdoria ha affrontato il Verona, ma dal giorno dopo anche il centrocampista ceco ha dovuto fare i conti con le norme ristrettive indette per cercare di contenere l'emergenza Coronavirus.



Logicamente la particolare situazione italiana suscita interesse all'estero, e per questo motivo i cechi di Denikn.cz hanno contattato l'ex Udinese: "Lunedì sera il Primo Ministro italiano ha dichiarato una quarantena per l'intero paese, il che significa che non è consentito viaggiare da una città all'altra, le autostrade sono chiuse, ovviamente anche gli aeroporti" ha spiegato al portale Jankto. "In realtà, non dobbiamo andare da nessuna parte, quindi la quarantena ha fermato l'escalation. Ho anche sentito che i giocatori del Cagliari devono rimanere a casa per cinque giorni, ma non so se sia ufficiale".



Per il momento le nuove norme non hanno limitato l'attività doriana, almeno per il momento: "Ad ogni modo - conferma il centrocampista - noi della Sampdoria ci alleniamo normalmente. L'allenatore ci ha detto che ci saremmo preparati come prima, e avremmo semplicemente aspettato che la situazione si evolvesse nei giorni e nelle settimane successive. Se il coronavirus si diffonde, la stagione potrebbe terminare prematuramente. Se l'epidemia si ritira, potremmo ricominciare a giocare negli stadi vuoti. Ma non lo so, non ci resta che attendere e vedere ora cosa accadrà. Ho intenzione di allenarmi e tornare a casa, ed è tutto ciò che faccio".