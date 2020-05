La Sampdoria, al termine della stagione, saluterà la Joma. Il contratto tra i blucerchiati e la casa spagnola, che ha griffato il materiale doriano negli ultimi campionati, scadrà a fine anno e verrà sostituito da un nuovo accordo con la Macron, che collabora già con moltissimi club. In Serie A l'hanno scelta Lazio, Bologna, Cagliari, Udinese, Spal e Hellas Verona, mentre all'estero il marchio bolognese vanta collaborazioni con Nizza, Lens, Auxerre, Sporting Lisbona, Real Sociedad, Levante, Deportivo e Brugge. Ma quanto ha portato in cassa a Corte Lambruschini l’intesa con la Joma?



Gli sponsor tecnici complessivamente versano ai venti club di Serie A quasi 110 milioni di euro ogni anno. Il miglior accordo è ovviamente quello della Juventus, che riceve ben 51 milioni di euro dall’Adidas, seguono Milan a 15 milioni con la Puma e Inter a 10 dalla Nike. La Sampdoria invece si ‘ferma’ a 1,7 milioni, cifra comunque significativa nel panorama di Serie A ma ben lontana dagli incassi delle big. Non ancora noti, ovviamente, i nuovi termini dell'accordo con Macron.