La Sampdoria e la Juventus sono in campo a Marassi per la sfida della 29esima giornata di Serie A. L'arbitro è Paolo Valeri, coadiuvato in campo dagli assistenti Di Vuolo e Bottegoni e dal quarto uomo Cosso. Gianluca Aureliano è il Var, assistito dall'Avar De Meo.



Qui di seguito la cronaca degli episodi da moviola di Samp-Juve:

19' - La Samp chiede un giallo per Kean: entrata in leggero ritardo su Rincon che resta a terra, ma l'attaccante della Juve ha ritratto all'ultimo il piede. Semmai, ci poteva stare un'ammonizione per Arthur in precedenza, per un calcetto su Sensi.