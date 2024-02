Sampdoria, Kasami guarito grazie ai suoi fisioterapisti e alla... 'maga'. E il rinnovo...

Uno dei giocatori più importanti della Sampdoria, a livello di 'peso' in campo con la palla tra i piedi ma anche per esperienza, è certamente Pajtim Kasami. Quando è mancato, per squalifica prima e per infortunio poi, la squadra di Pirlo ha accusato. Tra l'altro, anche Kasami di recente è stato al centro di un 'caso' medico, uno dei tanti che hanno afflitto il club in questa stagione. Secondo la ricostruzione de Il Secolo XIX quando si era fermato, dopo la partita con il Modena per un risentimento alla coscia destra, a Pirlo era stato comunicato dallo staff sanitario che i tempi del suo recupero sarebbero stati di almeno tre settimane.



Kasami però non ha preso per buona la diagnosi, ma come hanno fatto anche altri giocatori doriani si è affidato a suoi fisioterapisti di fiducia, prima in Svizzera e poi a Genova (lo tratta un professionista che ha conosciuto nel club blucerchiato). Il centrocampista si è concesso prima un paio di trasferte a Zurigo poi, dopo gli esami strumentali e le successive raccomandazioni da parte dei professionisti di sua fiducia, è volato a Belgrado per sottoporsi ad un trattamento della serba Mirjana Kovacevic, conosciuta come la "maga", una dottoressa a cui si sono affidati parecchi calciatori (l'anno scorso Murillo, su consiglio di Dejan Stankovic) famosa per le sue terapie all'avanguardia, tra cui una con il gel ricavato dalla placenta dei cavalli. A quel punto Kasami, rientrato a Genova, è stato convocato per la sfida con il Pisa.



Nel frattempo, c'è da capire quale sarà il futuro di Kasami, arrivato da svincolato a settembre. L'ex Olympiakos ha firmato un contratto annuale, fino a giugno e con rinnovo annuale automatico, più eventuale integrazione in caso di promozione in Serie A, in base al numero dei minuti e delle presenze. Stando al quotidiano, non dovrebbe mancare molto per far scattare la clausola: di solito tali rinnovi scattano al raggiungimento del 50% delle presenze o dei minuti, soglia che sembra oggettivamente vicina per Kasami.