Sampdoria, Kasami rinnova. Pedrola, il Barcellona che fa? Murru e Piccini in scadenza

Tante situazioni da sviluppare in casain vista della prossima stagione. La dirigenza blucerchiata dovrà sciogliere parecchi nodi in ottica mercato, tra mancati riscatti, addii e possibili rinnovi. Una certezza è il prolungamento del contratto di Pajtim, scattato dopo la ventesima presenza stagionale del centrocampista con la maglia doriana. Il nuovo accordo con lo svizzero, grande protagonista per lunghi tratti di stagione, avrà scadenza giugno 2025.Anche per Pedrola è scattato ildal Barcellona al raggiungimento della decima presenza stagionale. La Samp dovrà versare ai blaugrana 3 milioni di euro da pagare entro giugno 2025, mentre i catalani detengono sempre un diritto di riacquisto a 4 milioni e pure una significativa percentuale sulla prossima cessione (dovrebbe essere del 50%). Ovviamente, resta da capire la sua condizione fisica. Il ragazzo è stato visitato dal professore che ha operato Borini dopo l'ennesima ricaduta, il responso dirà come curare la lesione al bicipite femorale.

Riflessioni andranno portate avanti anche su Cristianoe Nicola. Entrambi hanno il contratto in scadenza, il difensore aveva firmato per 6 mesi, il terzino è alla Samp da sei stagioni, intervallate da un prestito al Torino. Potrebbe essere proposto un rinnovo, ma a cifre sensibilmente più basse.