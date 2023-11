Dopo qualche mese di adattamento, in attesa di riprendere condizioni fisiche buone, Pajtimsi è preso lacon prestazioni ad altissimo livello. "In campo mi trasformo, è l'anima balcanica. Fuori mi rigenero tra mare e natura. A 31 anni mi sento il" ha detto a Il Secolo XIX. La Samp ha preso l'onda giusta? Si può dire ma serve ancora tanto lavoro, umiltà per continuare come a Modena. Di sicuro c'è più fiducia in ognuno di noi e nell'ambiente"."Avevamo parlato a giugno, ma il club era in fase di transizione e avevo un'opzione per restare all'Olympiacos. Poi lì è cambiato tutto, ero libero, ho parlato di nuovo con la Samp, avevano qualche dubbio su come stessi fisicamente, ma a Bogliasco hanno visto che era tutto ok. E sono qui". All'Olympiacos Kasami ha conosciuto un ex blucerchiato, Karembeu: "Ho un rapporto molto stretto con lui, sin dalla mia prima volta lì, nel 2015.. L'ho ascoltato ma la Samp è un club storico, convincermi a venire era facile"."Quando ero alla Lazio e al Palermo c'erano Cassano, Pazzini, mi piacevano Mannini, e Palombo, ho giocato con Diana a Bellinzona. Poi ricordo la Samp con Vialli, Mancini, Karembeu. E Gullit, ho rivisto le vecchie partite su Youtube, era impressionante.nel pieno, voglio dimostrarlo, ho un anno di contratto ma tanta ambizione per me e per la Samp. In carriera potevo fare di più, ci sono stati trasferimenti sbagliati, spinto da presidenti e procuratori non ho sempre fatto le scelte che volevo e questo mi ha fatto male. Al Fulham ero stato bene, al Nottingham Forest dopo due giorni chiamai Raiola, all'epoca mio agente, e gli dissi, "Mino voglio andare via, non sono felice". Ora mi sento nel posto giusto"."Sento fiducia. All'inizio non ero nelle condizioni che volevo, ora sto bene, pronto a prendermi tutte lenel bene e nel male, aiuto i compagni in campo e fuori, sanno che sono al loro fianco. I giovani possono chiamarmi come vogliono e possono chiedermi di tutto. La maglia della Samp pesa, ci sono tanti giovani: io sono qui, gli dico di appoggiarsi a me, alla mia esperienza""C'era un' aria pesante, con i tifosi giustamente scontenti. Avevamo tutto da perdere ma dovevamo far vedere che c'eravamo e ci battevamo per la maglia. Gli ho detto: "Partiamo forte, aggressivi, nei primi 10' facciamo tutti una corsa in più, un'entrata in più,Gli avversari appena entrano a Marassi devono avere paura, sentire che non hanno chance di fare punti. Sento addosso le emozioni dei tifosi, soffrivo come loro, come tutti nel club, loro vogliono che diamo tutto, e ora vogliamo gioire insieme. Pirlo? Un onore battersi con lui e ora è ancora più bello averlo dalla mia parte come mister. La Champions è il livello massimo: giocarla ti dà sicurezza""Spero di sbloccare un po' di gare con tiri improvvisi da 25 metri. Dopo Modena spero di ripetermi a Marassi. Borini sogna la A? Fabio è un top player e come persona è un gran motivatore, uno come lui nello spogliatoio aiuta, sproniamo i giovani. Io ci spero, bisogna puntare più in alto possibile ma devi giocare partita per partita puntando a vincerle tutte.