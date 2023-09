Potrebbe esserci subito una chance da titolare per il nuovo acquisto della Sampdoria Pajtim Kasami: il centrocampista appena arrivato a Genova, complice l'operazione per Benedetti, potrebbe partire dal primo minuto questa sera contro il Cittadella. Lo svizzero ovviamente non avrà grande autonomia, per questo motivo Pirlo potrebbe organizzare una staffetta con Depaoli, che inizialmente dovrebbe cominciare a destra in difesa.



Nell'unidici iniziale, spazio anche a Giordano a sinistra, con Murru e Ghilardi centrali. A centrocampo torneranno Ricci e Verre, in avanti confermato La Gumina insieme agli intoccabili Pedrola e Borini. Di seguito la probabile formazione blucerchiata:



Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Murru, Giordano; Kasami, Ricci, Verre; Pedrola, La Gumina, Borini. All. Pirlo.