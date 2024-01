Alla Sampdoria, nelle ultime due gare, è mancato moltissimo Pajtim Kasami, espulso per condotta violenta antisportiva durante la partita con la Feralpisalò. Il centrocampista è stato squalificato per tre giornate a causa di una gomitata, e ha saltato la sfida con il Bari. Adesso però il giocatore vorrebbe ridurre la sanzione.



Secondo Il Secolo XIX Kasami e i suoi legali starebbero valutando se presentare ricorso contro la maxi sanzione. Per ottenerle una riduzione, dovranno essere prodotte da Kasami le prove che la gomitata a Kourfalidis non rientra all’interno delle condotte violente. Se la squalifica di Kasami non verrà ridotta, il centrocampista salterà anche le partite contro Venezia e Parma.