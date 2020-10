Sarà una Sampdoria sperimentale quella che oggi pomeriggio alle 14 affronterà la Salernitana in Coppa Italia. Ranieri sta infatti pensando ad una radicale trasformazione dell'undici titolare, che cambierà volti e interpreti. Il ruolo di punta centrale, alla 'Quagliarella', spetterà a Keita Baldé alla prima dall'inizio con i blucerchiati.



Sulla corsia di sinistra invece potrebbe sistemarsi, in un'inedita posizione, Antonino La Gumina, per un 4-4-1 che diventerà un 4-2-3-1 con Leris, Verre e La Gumina a supporto di Keita.