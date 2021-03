La partita con il Torino sarà cruciale per la Sampdoria. L'obiettivo è quello di mantenere a distanza la zona retrocessione, per non precipitare in un vortice pericoloso. Claudio Ranieri sta studiando la probabile formazione, e la notizia più curiosa è quella della nuova possibile esclusione per Keita Baldé. L'attaccante blucerchiato, in panchina nell'ultima gara con il Bologna, potrebbe tornare ad accomodarsi nuovamente di fianco a Ranieri.



Il tecnico blucerchiato infatti secondo Il Secolo XIX dovrebbe preferire all'attaccante senegalese, considerato il grande colpo estivo della Samp, il tandem formato da Fabio Quagliarella e il rientrante Manolo Gabbiadini.