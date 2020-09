Anche una trattativa virtualmente chiusa come quella di Keita Baldé, annunciata in pompa magna pure dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non più tardi di ieri, sta creando qualche grattacapo ai tifosi blucerchiati. Inizialmente l'attaccante del Monaco era atteso per la fine della scorsa settimana, qualcuno ipotizzava addirittura una convocazione contro la Juve, ma il suo approdo è slittato sempre più, sino ad arrivare ad oggi.



La Sampdoria adesso secondo Il Secolo XIX attenderebbe Keita Baldé per domani o addirittura dopodomani, giovedì, quando avrebbe a disposizione soltanto l'allenamento del venerdì per essere impiegato in Samp-Benevento.