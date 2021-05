I dubbi sul futuro di Keita Baldé alla Sampdoria continuano a persistere attorno all'attaccante blucerchiato. Il dubbio principale riguarda ovviamente il riscatto dal Monaco della punta, arrivato in prestito con diritto fissato a 10 milioni di euro. Ovviamente, la cifra peserebbe molto sulle casse di Corte Lambruschini, ma il problema principale sembra riguardare l'ingaggio, attualmente di 3 milioni di euro, importo insostenibile per il Doria.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero sta prendendo tempo, rimandando la situazione al termine della stagione, e probabilmente chiederà all'attaccante un corposo taglio di stipendio. L'intenzione del Viperetta pare essere quella di trattare pure una rateizzazione del pagamento al Monaco. La sensazione però è che la decisione se tenere o provare ad acquistare Keita dipenda anche dal rinnovo di Ranieri. L'eventuale addio del tecnico potrebbe far pendere la bilancia nei confronti dell'addio anche al senegalese.