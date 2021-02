In una lunga intervista, l'attaccante dellaBaldé ha annunciato quelli che sono i suoi obiettivi nell'immediato, a livello personale ma pure calcistico. Keita ad esempio non pensa di essere arrivato al top della carriera: "Secondo mesi può sempre aggiungere un pezzettino in più. Credo che valga anche per me, penso di poter dare più di così e voglio provarci" ha detto a Il Secolo XIX. "Lazio? Io voglio segnare sempre ogni partita a prescindere dall'avversario. Il fatto di sfidare un club dove sono stato bene non cambia il mio impegno: entro sempre in campo per vincere e sperando di segnare. L'avete visto contro l'Inter, lo vedrete con la Lazio, Io più completo? Sì, sono stati gol molto diversi, mi sono piaciuti tutti ma penso sempre che(ride). Darò tutto per farlo, anzi più di uno se possibile".Nel frattempo Keita, come tanti altri blucerchiati (il più recente, Bereszynski) sta per diventare papà di nuovo: "Siamo tutti nella stessa situazione, io sono felicissimo perché con la mia compagna avremo una bimba, dopo il maschietto primogenito, ed era il nostro sogno.(ride). Scherzi a parte io al ritiro non rinuncio anche oggi perché mi serve per riposare al meglio e concentrarmi di più sulla partita. Con o senza neonati a casa, preferisco la tranquillità del ritiro anche se apprezzo che Ranieri ci lasci liberi di deciderlo".La concorrenza in attacco con il rientro di Gabbiadini non lo spaventa: "Più siamo meglio è. Fa bene alla squadra e al mister avere più soluzioni, io non sono mai geloso e penso che il bene della squadra sia avere più scelta in tutti i reparti. Doppia cifra? Uno dei miei obiettivi è questo, ce l'ho già fatta in passato quindi posso rifarlo., deve porsi un obiettivo più alto"