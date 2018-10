Ieri sera si sono chiuse le fasi di qualificazione agli, che oltretutto si terranno in Italia nel 2019. Il gruppo che maggiormente interessava allaera il Gruppo 3, quello che comprendeva ladi Joachime ladi Dawid. Curiosamente, a giocarsi l'accesso diretto erano proprio i due blucerchiati in una sorta di sfida a distanza. Le due Nazionali erano distanziate soltanto da un punto, ma alla fine ad avere la meglio è stata la Danimarca, che ha sconfitto le Isole Far Oer chiudendo il girone al primo posto con 23 punti. Soltanto seconda la Polonia, che però è stata ripescata tra le quattro migliori seconde e parteciperà agli spareggi di metà novembre.Ieri sera i giovani polacchi hanno battuto 3-0 i pari età della Georgia, e l'ultima rete è stata firmata dalla stella della squadra, il blucerchiato. E' il secondo gol consecutivo durante la tornata di qualificazioni di ottobre, dopo quello messo a segno cinque giorni fa proprio nel big match contro la Danimarca. Quella volta il centravanti aveva segnato su rigore, ieri invece la marcatura è arrivata al 90', su azione. L'attaccante classe 1997 comunque può consolarsi con un risultato strepitoso.Kownacki si è affermato comedelle qualificazioni agli Europei Under 21, firmando ben, due in più dei giocatori al secondo posto, il danese Robert Skov e lo spagnolo Borja Mayoral di proprietà del Real Madrid, che però di gare ne hanno disputate 10. Un segno evidente che l'errore dal dischetto contro il Cagliari è già alle spalle: la Sampdoria si coccola il suo bomber ritrovato, che lancia un messaggio segnale a Giampaolo.