Nella notte fonda della Sampdoria a Ferrara contro la Spal, l'unica luce si è accesa al momento del gol di Dawid Kownacki. Un gioiellino, quello dell'attaccante blucerchiato, che ha girato in rete al volo un assist di testa di Capezzi. "Sì, penso che sia stato il gol più bello dei cinque che ho sognato il campionato, ma non è servito per ottenere un risultato positivo" ha raccontato il centravanti a Il Secolo XIX nel dopogara. "È stata una partita subito in salita, con quella rigore dopo 4 minuti. Però abbiamo combattuto, anche dopo l'espulsione di Caprari. La rete di Grassi è arrivata troppo presto nella ripresa, a quel punto recuperare diventava un'impresa".



Kownacki è soddisfatto della stagione a livello personale, meno per quella della squadra: "Quando sono arrivato giocavo molto poco, un quarto d'ora, massimo 20 minuti ogni tanto. Nelle ultime partite invece ho avuto molto più spazio. Alla fine dai, ho fatto 5 gol in Serie A e 3 in Coppa Italia. Sento di essere migliorato molto, soprattutto sotto il profilo della tattica. In Polonia non sapevo quasi che cosa fosse. Ora so che cosa significa partecipare alla fase difensiva... Giampaolo mi ha fatto correre moltissimo, ma sono giovane. Stagione? Per molto tempo siamo stati in competizione per qualificarsi per l'Europa. E adesso mi accorgo che siamo arrivati solamente decimi in classifica. È vero che in trasferta abbiamo lasciato parecchi punti, specialmente contro squadre medio-piccole. Ma credo che il decimo posto finale non sia giusto per la stagione fatta".



Adesso per l'attaccante blucerchiato non inizieranno le vacanze: "Domani vado in Polonia e mi aggrego al ritiro della Nazionale" conclude Kownacki - ho due settimane di tempo per convincere il C.T. Nawalka a non tagliarmi.. Quagliarella? Mi trovo molto bene con lui. Mi fa tanti complimenti e io cerco di imparare il più possibile da lui, partita è in allenamento. È un attaccante di livello internazionale, un modello per me".