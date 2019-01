Sampdoria nie ma rezerw... Skoro sami w artykule podajecie informacje, że trenuje indywidualnie to dlaczego w tytule napisaliście o zesłaniu do rezerw? Żeby wejścia nabić? — Dawid Kownacki (@dkownacki24) 18 gennaio 2019

Laè alle prese con una valutazione importante a livello di organico: meglio cedere l'attaccante Dawid, magari in prestito per consentirgli di mettere minuti nelle gambe e presenze in Serie A, oppure lasciar tornare alla Roma Gregoire Defrel, giocatore conteso da varie società?Da Corte Lambruschini riflettono sulla questione, nel frattempo però Kownacki ha deciso di sfogarsi contro la stampa polacca, 'colpevole' a suo modo di vedere di aver travisato la realtà. Secondo il portale polsatsport.pl il centravanti sarebbe stato messo. Una notizia che ha suscitato l'ira del giocatore, che ha risposto per le rime.Kownacki su Twitter ha condiviso il pezzo, aggiungendo un commento piuttosto piccato: "Nel testo dell'articolo scrivete che mi alleno individualmente, per quale motivo nel titolo avete detto che sono stato inserito nella squadra riserve? Per fare polemica?". Immediata la risposta del quotidiano, che ha risposto al giocatore dicendo di aver cambiato le informazioni inesatte, scusandosi e augurando buona fortuna all'attaccante.