Nel mondo dei social e del mercato 2.0, a volte l'indizio su un trasferimento può arrivare anche via... Instagram. E' quello che è successo ad esempio a Dawid Kownacki, attaccante della Sampdoria vicinissimo al trasferimento al Fortuna Dusseldorf, squadra attualmente quintultima in Bundesliga



A fornire alcuni indizi sul suo possibile futuro è stato lo stesso centravanti, utilizzando due 'storie' sul social network. La prima, risalente alla mattina, ritrae l'auto di Kownacki in viaggio sulla A7, direzione Milano. In uno dei cartelli indicati si legge distintamente la destinazione Linate. Scelta abbastanza sorprendente quella di prendere un aereo, considerando che oggi la Samp si ritroverà a Bogliasco per preparare il match con il Napoli. Dallo scalo milanese partono parecchi voli in direzione Germania, uno addirittura per Dusseldorf al mattino alle 8.30, nessuno per la Polonia. Ma non è finita qui.



In serata è arrivata una nuova storia di Kownacki, intento a guardare in televisione il match proprio del Fortuna Dusseldorf, impegnato in casa con il Red Bull Lipsia. E' stata peraltro una gara sfortunata per la possibile nuova squadra del giocatore blucerchiato, dal momento che il Fortuna ha perso 4-0 tra le mura amiche. Difficile comunque credere ad una coincidenza, con la trattativa che a questo punto potrebbe essere formalizzata nelle prossime ore.