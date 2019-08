La prima scelta per il centrocampo della Sampdoria sembra destinata a sfumare: i blucerchiati, su consiglio dello stesso Di Francesco, avevano messo nel mirino il giovane giocatore del Nordsjaelland Mohammed Kudus.



Il calciatore ghanese aveva impressionato la Samp mentre gli uomini mercato blucerchiati visionavano le prestazioni di un altro ex obiettivo doriano, l'esterno Skov-Olsen finito al Bologna. Ora però l'operazione avrebbe subito una frenata, proprio a causa della volontà del ragazzo.



Kudus è giovanissimo (si tratta di un classe 2000) e non sembra troppo convinto del trasferimento in Serie A. Paura dovuta alla giovane età, oppure timore di non accumulare minutaggio? Per il momento non è dato saperlo, ma secondo Il Secolo XIX a questo punto è probabile che la Samp blocchi la cessione di Thorsby, che interessava al Paok in Grecia.