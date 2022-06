, è stato intervistato da Sampdorianews.net e ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante della, al centro di voci di mercato: "Ciccio è molto tranquillo,, ad esempio il passaggio alla Sampdoria la scorsa estate non era previsto fino ad un giorno prima. La sua idea è restare alla Sampdoria dove si trova bene e ha un rapporto forte con la tifoseria".SUL RAPPORTO CON GIAMPAOLO - "Ciccio vanta un ottimo rapporto con la società, gli allenatori avuti da D'Aversa a Giampaolo e la tifoseria. A livello personale è stato comunque un anno positivo, si pensava che la squadra potesse fare qualcosina di più perchè giustamente si tende sempre al massimo e la Sampdoria è stata ed è tuttora una squadra con storia, ambizione e importanza".SUI RUMORS DI MERCATO - "Non abbiamo dato l'ok a nessuna altra squadra. Anche io ho letto voci, indiscrezioni su interessamenti presunti o reali di altri club ma nessuno di loro ci ha contattato. Io posso dirti cosa pensa Ciccio e non la Sampdoria, ma immagino che la volontà sia comune dato che nessuno del club ci ha chiamato in merito".SULLA VOGLIA DI GIOCARE IN EUROPA - "Quest'anno la Sampdoria non disputerà le coppe europee, è vero, ma nessuno può escludere che non possa accadere a fine del prossimo campionato".