Uno dei giocatori ‘sacrificati’ all’altare di bilancio della Sampdoria sarà molto probabilmente il difensore Omar Colley. Il centrale quasi sicuramente lascerà Genova, e si è parlato a lungo di interessamenti dalla Premier, in particolare da Newcastle e Burnley, per l’ex Genk, pagato a suo tempo quasi 10 milioni da Corte Lambruschini.



Secondo Il Secolo XIX l’agente del calciatore starebbe manifestando ottimismo in merito ad eventuali compratori dal campionato inglese, ma per il momento alla Samp non sarebbero arrivate ancora proposte concrete da oltremanica.