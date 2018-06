La Sampdoria aveva un piano preciso per Lucas Torreira: il sogno del presidente Ferrero, neppure tanto nascosto per la verità, era di scatenare un asta per il gioiellino uruguaiano, che potrà contare anche sulla prestigiosa vetrina del Mondiale. E il patron blucerchiato pare essere riuscito nel suo intento. Le pretendenti dichiarate al numero 34 doriano non mancano: in Italia c'è il Napoli, in Germania il Borussia Dortmund e in Premier League il calciatore piace moltissimo all'Arsenal.



I Gunners rappresentano un'insidia piuttosto significativa a Napoli e Borussia, perchè potrebbero anche mettere sul piatto l'intera cifra della clausola, evitando di trattare con la Samp. Da Corte Lambruschini invece preferirebbero rateizzare l'importo, spalmandolo magari su uno o due anni, incassando però una cifra maggiore, dai 30 milioni in su. Una richiesta che il Napoli sembrava propenso ad assecondare.



Al momento a frenare la trattativa sono anche le alte richieste e commissioni dell'agente di Torreira, il potente Pablo Bentancur. Il procuratore ha chiesto alle parti in causa un po' più di tempo, almeno sino al 15 giugno. Valuterà con Torreira le varie soluzioni, e prenderà la decisione più vantaggiosa per il suo assistito, ovviamente in accordo con la Samp: i rapporti tra la società e l'intermediario di mercato sono infatti molto buoni, come dimostrato anche dall'operazione che ha portato Ramirez a Genova un anno fa.