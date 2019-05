Marconon è soltanto un volto noto del giornalismo nazionale. Da qualche tempo infatti l'inviato di Repubblica - di comprovata fede blucerchiata - è ancheper il Medio Oriente. Logico quindi che la sua opinione sia particolarmente rilevante quando si parla di possibile cessione della società, in particolare ora che i rumors accostano Corte Lambruschini ad una possibile cordata araba , prendendo spunto dal futuro di Giampaolo: "Credo che il tecnico aspetti le novità che possono dipendere da un eventuale cambiamento di scenario futuro. Anche i giocatori certe cose le percepiscono" ha detto a Primocanale. ", una fase molto critica, ma che può essere anche molto interessante per il futuro. Penso che i rapporti tra Presidente e tifoseria siano giunti ai minimi termini, il gesto di domenica scorsa è segno di una rottura ormai incolmabile. Siamo all'ultimo capitolo di una storia”.Ottimo il giudizio sulla gestione sin qui di Ferrero: “La valutazione è molto positiva, sono quattro anni che il bilancio è in ottima crescita. Oggi c'è bisogno anche di avere delle forze economiche di grande respiro, avere le spalle forti dal punto di vista finanziario è assolutamente necessario. E' corretto criticare certi aspetti, ma è altrettanto corretto dire che le cose da un punto di vista economico vanno molto bene.” riporta Sampdorianews.net. La pista più calda attualmente pare quella saudita: “Mi sembra un'ipotesi affascinante, di grande prospettiva., anche perché mi sembra da quello che si capisce dalle voci che il gruppo Vialli, che piace molto ai tifosi, sia indietro nell'offerta e le due ipotesi in campo mi sembrano al momento imparagonabili. Che la Sampdoria possa finire in mani finora mai avute in Italia mi sembra un'ipotesi plausibile. Se arriverà qualcuno da fuori sarà molto interessato, vorrà investire anche in Italia e a Genova”.Spazio anche per una battuta su Praet: "​Direi unaHo letto dell'interesse di alcune squadre, penso ci sia e sicuramente il giocatore ci sta pensando” ha concluso.