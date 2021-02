Le dichiarazioni rilasciate ieri da Massimoin merito alla possibile partnership con i fondi nel mondo del calcio indicano di preciso quale è la posizione della società blucerchiata in merito. Le tre società liguri,, sono infatti tutte concordi all'ingresso dei fondi nel calcio, a differenza di altre ​società di Serie A, come Juve e Inter ma pure Lazio, Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Cagliari, Udinese, Verona.Sulla questione è concorde anche il braccio destro di Ferrero, il commercialista Gianluca: "L'ingresso di questi soggetti, i Fondi verrebbero remunerati solo nel caso in cui riuscissero a far crescere il fatturato della Serie A. Troppo potere nelle loro mani? A livello sportivo la gestione resta alla Lega che avrebbe comunque l'ultima parola" ha detto a Il Secolo XIX.