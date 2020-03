Confermata per oggi l'Assemblea dei soci per la Sampdoria, dopo il rinvio di venerdì scorso. Massimo Ferrero incontrerà gli azionisti della Sampdoria, per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, ma la riunione non si terrà nello studio dell'avvocato Antonio Romei, come da precedente comunicazione.



Sul sito ufficiale blucerchiato è uscito infatti uno scarno comunicato stampa, volto ad annunciare quanto segue: "​U. C. Sampdoria comunica che, considerata l’emergenza sanitaria e le disposizioni in merito agli spostamenti sul territorio nazionale, l’Assemblea degli Azionisti, in programma alle ore 16.00, a Roma, potrà svolgersi esclusivamente in conference call". Il Viperetta quindi non sarà fisicamente sul posto, ma si confronterà con i collaboratori in videoconferenza. Venerdì scorso una delegazione degli Ultras si era fatta trovare sul posto, e aveva preannunciato una possibile presenza anche per oggi.