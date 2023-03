Ieri, in casa Sampdoria, si è svolta un'assemblea straordinaria degli azionisti, per apportare una modifica allo statuto del club. Ieri è stata infatti abolita la norma "simul stabunt, simul cadent", inserita a febbraio 2020, che comportava la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni di uno solo Consigliere.



Da adesso l'eventuale addio di un consigliere porterà ad una sostituzione. Il mandato del CdA non è legato alla composizione negoziata, e si concluderà con l'approvazione del bilancio 2022, che è stata spostata verso fine maggio. L'assemblea di ieri si è esaurita già in prima convocazione, una novità rispetto alle ultime convocazioni sempre andate deserte. Presenti con il notaio Paolo Lizza, scrive Il Secolo XIX, c'erano Lanna, Romei, Bosco e Panconi. La famiglia Ferrero era rappresentata dall'amministratore unico di Ssh Holding, Massimo Ienca, attuale segretario generale della Samp. Presenti nche tre piccoli azionisti, Cafferata, Griggi e Sitia.