Il padre di Joachimieri è stato molto chiaro: il giocatore non lascerà la Sampdoria a gennaio , anche perchè a Genova il centrale sta molto bene, specialmente alle dipendenze di mister Giampaolo. Diverso il discorso per quanto riguarda giugno, quando tantissime società busseranno alla porta di Corte Lambruschini per il giocatore. L'asta, però, sta già cominciando a delinearsi ora. Protagoniste la Serie A e la Premier.Sabato al Ferraris c'era proprio il padre di Andersen, che svolge anche il ruolo di agente del calciatore classe 1996. Il signor Jacob ha visto la partita con l'Udinese, e in seguito avrebbe cenato con Frank, anche lui a Marassi per seguire il match. Già ma chi è Frank Trimboli? Si tratta di uno dei più importanti agenti specializzati sul mercato inglese, molto vicino in particolare al, con cui lavora molto spesso. Insieme a loro ovviamente anche un' altra persona, Paolo Busardò. Il procuratore italiano lavora da tempo con Trimboli, ed è molto vicino alla proprietà della Sampdoria, in particolare a Ferrero, Osti e Sabatini. Attenzione però anche all', che in estate ha già portato a termine con successo un'operazione insieme alla Sampdoria, assicurandosi Torreira. La sensazione quindi è che il destino di Andersen si stia decidendo in questi giorni. In Italia invece in pole secondo Il Secolo XIX ci sarebbe l', che potrebbe cercare di inserire nella trattativa alcune parziali contropartite gradite ai blucerchiati. Ieri il padre-agente di Andersen, a precisa domanda sugli interessamenti di Inter e Napoli, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.