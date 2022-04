Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Sampdoria a gennaio è stato Morten Thorsby. Il mediano è stato seguito dal Napoli, e si è parlato anche di un interessamento dell'Inter per il norvegese. Il futuro del numero 2 blucerchiato, arrivato a Genova a parametro zero, potrebbe essere lontano da Bogliasco, anche se le due società sembrano essersi defilate.



Attualmente a seguire Thorsby sarebbero rimaste due squadre italiane, l'Atalanta, che lo aveva cercato con decisione la scorsa estate, e la Roma. Thorsby però ha mercato pure in Premier: già in inverno si erano mossi club inglesi per l'ex Heerenveen, in scadenza nel 2023 e valutato dalla Samp tra i 7 e i 10 milioni di euro.