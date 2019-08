L'Atalanta alla ricerca di un vice Ilicic guarda in casa Sampdoria. Tra i blucerchiati infatti gioca Gaston Ramirez, uruguaiano prelevato due anni fa dal Doria proprio dopo aver perso lo sloveno, finito a Bergamo in seguito ad un clamoroso colpo di scena, quando ormai erano state programmate le visite mediche a Genova.



Ora i nerazzurri secondo Tuttosport starebbero vagliando il suo profilo come alternativa a quello di Ilicic, anche in vista dell'impegnativa stagione da disputare su tre fronti. Ramirez garantirebbe visione di gioco e imprevedibilità, oltre ad una buona qualità sotto porta (4 reti e 5 assist nella scorsa stagione). Inoltre il suo inserimento sarebbe facilitato anche dalla presenza nell'Atalanta di Duvan Zapata, con cui Ramirez ha condiviso lo spogliatoio alla Samp.



Barrow resta in stand-by: l’eventuale prestito sarebbe la soluzione ideale. Domani, a Zingonia, in programma un nuovo incontro tra l’agente del gambiano e la dirigenza.