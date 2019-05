Un futuro ancora tutto da scrivere, quello di mister Marco Giampaolo. L'allenatore ha recentemente reso noti i suoi progetti per il futuro: il tecnico doriano sarebbe pienamente disponibile a continuare il suo lavoro a Genova, a patto di alzare la famosa 'asticella', partendo da una campagna acquisti volta alla conferma della maggior parte dei pezzi pregiati. Se la proprietà dovesse rimanere quella attuale però tale scenario dovrebbe considerarsi precluso, perchè la plusvalenza resta l'unica forma di sostentamento della Samp. Ferrero dal canto suo ha già iniziato la sua opera di convincimento nei confronti del mister, spera di riuscire a fargli cambiare idea, ma se non dovesse farcela si apriranno nuovi scenari per il tecnico.



Ed ecco che il destino di Giampaolo potrebbe intrecciarsi a quello di Giampiero Gasperini. Se l'allenatore di Grugliasco dovesse lasciare l'Atalanta in estate, direzione Capitale, la pista nerazzurra potrebbe diventare di attualità per il tecnico della Samp, che potrebbe così sostituire l'ex Genoa a Bergamo. Oltretutto Giampaolo potrebbe rivelarsi anche un'alternativa a Gasperini per la panchina della Roma. In quest'ottica però il profilo di Giampaolo sembra più defilato nella gerarchia delle preferenze della società capitolina.



Anche il Milan starebbe valutando il nome di Giampaolo per la panchina. Pure in questo caso però sembrerebbero esserci altri obiettivi sul taccuino della dirigenza prima di quello del mister di Giulianova.