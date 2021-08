Dopo Jakub Jankto, la Sampdoria sta trattando un'altra uscita 'pesante' dai suoi ranghi. E' quella del centrocampista norvegese Morten Thorsby, arrivato da svincolato e diventato titolare con Ranieri. Il giocatore classe 1996 è entrato nel mirino dell'Atalanta, che cerca un vice per De Roon.



Secondo Sky Sport i nerazzurri avrebbero già imbastito una trattativa, che potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Ci sono già stati i primi contatti, e un nuovo incontro potrebbe tenersi già oggi. I presupposti per chiudere l'affare sembrerebbero positivi, e si potrebbe arrivare alla fumata bianca a breve.