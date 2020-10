Claudio Ranieri sa che per contenere la macchina da gol dell'Atalanta occorrerà la partita perfetta da parte dei suoi uomini in difesa. Per questo motivo il tecnico della Sampdoria ragiona sulla coppia di centrali migliori, da affiancare agli esterni Augello e Bereszynski, sicuri di una maglia da titolare. ​Nel corso della settimana, l'allenatore ha chiesto la massima attenzione durante le sessioni di videoanalisi a Bogliasco. Nel frattempo però Ranieri ragiona sul triplo ballottaggio che coinvolge Colley, Yoshida e Tonelli.



Ad inizio stagione il centrale gambiano sembrava decisamente il più in forma, poi ha lasciato il campo alla coppia Yoshida-Tonelli anche a causa del mercato (sembrava ormai confezionato il suo trasferimento al Fulham) e il tandem tra il giapponese e l'italiano ha dato buone indicazioni tra Firenze e la sfida con la Lazio.Contro l'Atalanta Yoshida e Tonelli partono leggermente favoriti per una maglia da titolare, ma Colley sta scalando posizioni e non è escluso che possa essere riproposto molto presto dal primo minuto.