In vista della partita con l'Udinese, c'è un reparto della Sampdoria che è pressoché intoccabile e certo della sua composizione: è l'attacco, dove i blucerchiati non hanno a disposizione né Manolo Gabbiadini né Mohamed Ihattaren. Anche Torregrossa sembra ancora in ritardo di condizione, per questo motivo il reparto si affiderà nuovamente alla coppia Quagliarella-Caputo.



Il capitano in particolare è chiamato agli straordinari. Quagliarella in questa stagione non ha saltato neppure un match, partendo titolare in tutti e sei gli incontri disputati dai blucerchiati. L'ultimo tour de force, con tre partite in una settimana, si è logicamente fatto sentire, considerando anche l'età e il dispendio di energie del numero 27. Il recupero di Verre è ancora lontano, per questo motivo il centravanti dovrà stringere i denti almeno fino alla pausa.