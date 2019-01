L'asse tra Sampdoria e Empoli è da tempo piuttosto caldo, e nelle prossime sessioni di mercato il rapporto tra i blucerchiati e il club azzurro potrebbe ulteriormente rinsaldarsi. Tra le fila dei toscani militano parecchi giocatori che interessano al Doria, che in passato ha seguito Zajc mentre ora osserva con attenzione la crescita di Bennacer, Di Lorenzo e soprattutto Traoré.



Si tratta però di operazioni piuttosto complicate da ipotizzare a gennaio. I motivi sono due: il primo è che l'Empoli non vuole cedere i suoi giocatori chiave per la corsa salvezza. Il secondo motivo invece riguarda i blucerchiati, 'legati' dalle cessioni: prima di perfezionare eventuali ingressi, qualcuno deve lasciare la Samp, e attualmente non ci sono titolari sul piede di partenza per quanto riguarda il Doria.



Anche l'Empoli però guarda con attenzione a Bogliasco, e da tempo ha messo nel mirino Dawid Kownacki. Pallino di Pecini, che lo portò a Genova, il centravanti ceco è uscito dalle rotazioni offensive di mister Giampaolo, e parecchie società si starebbero muovendo per ottenerlo in prestito sino a giugno. Tra esse ovviamente c'è anche l'Empoli, che vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Samuel Mraz. Centravanti slovacco, classe 1997, viene impiegato con il contagocce da Iachini (6 presenze per un totale di 168 minuti ma già un gol in Serie A, alla seconda di campionato contro il Genoa).