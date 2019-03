Sampdoria in campo verso il Milan. Il report ufficiale ha fatto il punto sulle condizioni della squadra: “Altri due nazionali, Joachim Andersen e Jakub Jankto, sono ritornati ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Fabio Quagliarella ha sostenuto nella tarda mattinata una seduta rigenerativa tra bagni e massaggi mentre Edgar Barreto è stato sottoposto al personalizzato protocollo di terapie e fisioterapia e ad uno specifico lavoro di recupero in palestra. Sempre sul piano dei singoli pomeriggio in campo per Gianluca Caprari, alle prese con un primo test di lavoro aerobico lineare. Si è rivisto al centro sportivo anche Manolo Gabbiadini che, smaltito il leggero stato febbrile che lo ha bloccato per due giorni, ha svolto una sessione di riattivazione”. Emergenza in mediana: ai box ci sono Ekdal, Vieira e Barreto. A disposizione restano solo Jankto, Linetty e Praet.



LE CONDIZIONI DI EKDAL - Questo l'esito degli esami per Ekdal e Vieira: "Gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti i calciatori Albin Ekdal e Ronaldo Vieira hanno escluso lesioni ma hanno altresì evidenziato: due ferite lacero-contuse al ginocchio destro con contusione alla rotula per lo svedese, un trauma contusivo al ginocchio destro per l’inglese".