Tra le fila della Sampdoria, al di là dei vari Praet e Torreira, c'è un terzino che si è conquistato la ribalta nell'arco dei 18 mesi trascorsi a Genova. E' Bartosz Bereszynski, difensore classe 1992 che recentemente ha rinnovato con il club blucerchiato sino al 2023. Le prestazioni del nazionale polacco non sono passate inosservate in Serie A, tanto è vero che anche l'Inter si starebbe muovendo per il laterale.



Secondo Sampnews24.com i nerazzurri, viste le difficoltà per il rinnovo di Cancelo, starebbero pensando al laterale doriano come alternativa al portoghese. La valutazione che Ferrero fa del giocatore è piuttosto elevata, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Cifra che potrebbe anche aumentare a seguito di un Mondiale positivo. L'Inter dal canto suo starebbe pensando di abbassare le pretese economiche blucerchiate inserendo nell'affare alcune contropartite. L'idea di Ausilio sarebbe quella di ripercorrere l'operazione fatta un anno fa con Skriniar.



Il primo cartellino che l'Inter potrebbe mettere sul piatto sarebbe quello di Xian Emmers, centrocampista classe 1999 già richiesto a suo tempo da Marco Giampaolo. L'altro giocatore sul tavolo potrebbe essere Davide Santon, terzino mancino da tempo accostato alla Samp. In questo caso però da Corte Lambruschini sembrano meno convinti; Santon è già stato rifiutato in più occasioni dal Doria, che non pare pienamente convinto della sua tenuta fisica.