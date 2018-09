Non c’è neppure il tempo di rifiatare, o di godersi il rotondo successo ottenuto con il Frosinone: per la Sampdoria di Marco Giampaolo è già tempo di Serie A, e l’avversario è di tutto rispetto. Al Ferraris arriverà la Fiorentina, chi vince va a 9 punti, al secondo posto con Spal e Napoli. Gli impegni ravvicinati però saranno gravosi per i blucerchiati: "Giocare cinque partite in due settimane è un qualcosa a cui non siamo abituati perchè richiede la capacità di resettare e ripartire” ha detto Giampaolo nel corso della conferenza stampa pre match. “La Samp, che cerca di giocare un calcio di alta intensità e non è capace di gestire o aspettare, è chiaro che alla lunga possa pagare qualcosa. E' una situazione a cui non siamo abituati ma non abbiamo riscontri. Al massimo noi abbiamo giocato tre gare in una settimana. Complice un recupero che è stato inserito in un periodo che precede un infrasettimanale qualche problema lo può creare".



Buone notizie sul fronte infermeria per la Samp: "Gli unici indisponibili sono Saponara e Regini” conferma Giampaolo, prima di passare ad analizzare le tante soluzioni a centrocampo dovute al rientro di Praet: “Io a centrocampo ho sei potenziali titolari. Ne giocano tre. In queste partite dovrà contestualizzarli. Dovrò cercare di ricavare minutaggio con tutti. Questi sei mi danno tutti garanzie". Parole d’elogio anche per la Fiorentina: “E' una squadra forte con qualità e che gioca a calcio. Non buttano mai via il pallone, ha tante soluzioni offensive nell'uno contro uno. Penso possa essere una bella partita. Gli esami di maturità non finiscono mai. Finiscono al termine del campionato quando hai centrato un obiettivo. Non hai mai nulla di acquisito. Per quanto riguarda la gara di Frosinone, fortunatamente abbiamo avuto poco tempo per goderci la vittoria. Ho detto fortunatamente perchè domani si gioca. Ho sottolineato come le reti realizzate siano frutto di altruismo che ha tanti significati come partecipazione collettiva. Se vogliamo essere competitivi bisogna avere la possibilità di avere più possibilità. Bisogna avere 20 titolari" riporta Sampdorianews.net.



Giampaolo lancia anche un appello ai tifosi, che in segno di protesta per l’orario della gara hanno annunciato che diserteranno il match con i viola: "Io mi auguro che ci siano tutti, anche di più. Ho sempre sottolineato come il nostro pubblico sia il valore aggiunto. So che ci sono tanti problemi, perchè quando è successa la tragedia non doveva fermarsi solo la Sampdoria ma tutti e domani non sarebbe stata la prima data utile se si fossero rimandate tutte le partite. Mi auguro siano più del solito ma non sono un capopopolo da dire di venire tutti allo stadio. Rispetto le posizioni di tutti, dico solo che la Sampdoria ha bisogno del suo pubblico. Ha bisogno di quell'ossigeno".