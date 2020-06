Non ci sta la, reduce dal tremendo k.o. con il Bologna. La sconfitta pesante maturata dai blucerchiati si sta trascinando dietro parecchie polemiche per la condotta arbitrale, e specialmente per un fallo non ravvisato da Doveri ad inizio gara sull'attaccante doriano AntoninoIl centravanti doriano è stato colpito da unin pieno volto dal difensore ospite, peraltro catturato nitidamente in un fotogramma. Ranieri, furioso, ha spiegato che "​Doveri sostiene che non c'era quel rigore, perché Colley era in fuorigioco, ma lì un giocatore del Bologna ha dato un cazzotto a La Gumina" ha detto nel post partita.Anche lo stesso giocatore doriano ha partecipato alla polemica. "" ha scritto l'ex Empoli su Instagram, aggiungendo la foto del segno all'interno del labbro dopo lo scontro. Un'ulteriore riprova di quanto la Sampdoria abbia da recriminare dopo il match.