Il nodo principale, nella trattativa tra Roberto D'Aversa e la Sampdoria, sembra essere quello dell'ingaggio del tecnico ex Parma. L'allenatore gialloblù ha chiesto al club blucerchiato 1,2 milioni di euro, 200mila euro in più rispetto al tetto ingaggi fissato dalla società genovese. D'Aversa però può contare sulla sponsorizzazione di Daniele Faggiano, obiettivo di Ferrero per la dirigenza doriana.



Secondo Il Secolo XIX la Samp avrebbe proposto al Parma la strada di un incentivo all'esodo, ma Krause avrebe risposto picche. Un modo per aggirare la soluzione, però, potrebbe arrivare dal mercato. Faggiano infatti starebbe sponsorizzando alcuni giocatori di sua fiducia attualmente di proprietà del Parma, ad esempio Sepe, Gagliolo, Kucka e Cornelius. CIò potrebbe permettere alle due società di imbastire un'operazione ad ampio respiro comprendente il tecnico e alcuni elementi ducali.