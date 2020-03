La sosta forzata del campionato di Serie A non ferma il calciomercato, che inizia a scaldare i motori in vista della prossima estate. Tra i profili particolarmente chiacchierati c'è anche quello di un giocatore della Sampdoria, ossia il portiere Emil Audero.



Secondo La Gazzetta dello Sport l'Udinese, alla caccia di un numero uno per il dopo Musso, avrebbe puntato anche il classe 1997, che vanta già però due stagioni da titolare in Serie A con la maglia blucerchiata. Audero però attualmente sarebbe l'alternativa all'ex Genoa Radu, oggi al Parma in prestito dall'Inter.