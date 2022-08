Sarà una cornice di pubblico piuttosto imponente quella che questa sera accoglierà la Juventus al Ferraris. I tifosi della Sampdoria, infatti, hanno risposto in massa agli appelli al sostegno incondizionato e, per il match con i bianconeri, saranno davvero in grande numero.



Ovviamente, la Gradinata Sud è esaurita, alla pari come logico del settore ospiti. Idem la Tribuna, mentre restano ancora pochissimi biglietti nei Distinti. Ciò che colpisce, però, è la Gradinata Nord. Qualche tagliando qui si può ancora trovare, ma l'affluenza registrata è davvero molto molto alta, per uno stadio che si preannuncia molto caldo.