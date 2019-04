Gli scettici che ancora non credevano all'esistenza di una trattativa per la cessione della Sampdoria, nonostante il silenzio prolungato di Gianluca Vialli che non ha mai smentito la vicenda, adesso dovranno ricredersi. Ad esporsi, confermando l'esistenza dell'interesse e dell'offerta, è stato un esponente di spicco della cordata intenzionata a rilevare il club blucerchiato, Federico Oliva.

Il giovane manager italiano, 30 anni e laurea alla Bocconi, vanta già un curriculum di tutto rispetto nel mondo della finanza e da tempoin Europa dalla sede di Londra, città epicentro di incontri e discussioni nel corso dei mesi. L'imprenditore, che sino ad oggi non si era mai esposto, ha confermato all'edizione trentina del Corriere della Sera la trattativa: "" ha detto Oliva. "Oliva, che potrebbe rientrare nei nuovi programmi societari, ha anche confermato nel corso della stessa intervista ldal Viperetta. Nel frattempo, procedono i contatti tra Mediobanca (l'advisor scelto dalla Samp proprio per condurre le trattative) e gli altri potenziali acquirenti. Il Doria e Mediobanca ascolteranno le proposte di un fondo inglese e di uno arabo, anche se Vialli e Oliva restano in vantaggio.