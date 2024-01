Sampdoria, la Cremonese su Verre: se parte, dentro Aramu

Uno dei giocatori in uscita dalla Sampdoria in questa sessione di mercato potrebbe essere Valerio Verre. Il centrocampista blucerchiato, spesso impiegato da Pirlo, non ha convinto pienamente sin qui, e potrebbe lasciare Genova anche visto l'elevato ingaggio percepito. Su di lui, scrive Il Secolo XIX, c'è la Cremonese. Verre oltretutto è uno dei blucerchiati in uscita con il maggior mercato.



Se dovesse partire Verre, la Samp andrebbe su Mattia Aramu, prestato al Bari dal Genoa. Il giocatore interromperà il suo prestito alla squadra pugliese, a quel punto i rossoblù potranno decidere di girarlo ad un'altra società.