Brutta battuta d'arresto per la Sampdoria, sconfitta dalla Roma per 4-1. Adesso i K.O. consecutivi per la truppa di Giampaolo sono tre, tutti piuttosto pesanti. La difesa blucerchiata, impenetrabile nelle prime 9 gare di Serie A, ha subito 11 reti negli ultimi 270 minuti: ecco perchè ci sono tanti interrogativi per il mister blucerchiato in vista del derby. Il punto sulla situazione doriana e sul futuro di Giampaolo con l'inviato Sampdoria Lorenzo Montaldo nell'approfondimento video del lunedì.