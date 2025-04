Sampdoria, la Federclubs incontra i giocatori, ma senza i gruppi. Il punto sul faccia a faccia

Getty Images

La tensione cresce in casa, anche se ieri i tifosi hanno voluto incontrare, in maniera del tutto pacifica, i calciatori e la squadra. Una delegazione della Federclubs ha incontrato la squadra per esprimere preoccupazione e pretendere una svolta immediata. Nessuna contestazione violenta, nessun gesto eclatante, solo un messaggio chiaro: l’impegno non deve mancare e i risultati devono arrivare. Un gruppetto di sostenitori doriani è infatti salito al Mugnaini, per l'occasione chiuso, e ha chiesto un incontro con la società e la squadra. Dopo qualche tentennamento, sette di loro sono entrati all'interno del centro sportivo per un faccia a faccia con i giocatori più rappresentativi, a partire dal capitano Bereszynski, e con il ds Accardi.

La classifica parla chiaro e la situazione si fa delicata. Il momento impone una reazione forte, una scossa per evitare guai peggiori. I tifosi sono consapevoli delle difficoltà, maIl sostegno alla squadra non è mai mancato e continuerà, ma la pazienza ha un limite. La richiesta è semplice: dimostrare in campo la determinazione necessaria per uscire da questo periodo complicato. "Ci vogliono i fatti" è il virgolettato riportato da Il Secolo XIX, che ricostruisce l'accaduto.In casa blucerchiata, la società e la squadra sanno bene di trovarsi in una fase cruciale. Il direttore sportivo Accardi e i giocatori ribadiscono lae assicurano massimo impegno per invertire la rotta. Le parole, però, non bastano più e l’ambiente lo sa bene. Servono fatti, servono punti, servono prestazioni all’altezza della maglia che si indossa. Intanto, la sicurezza al centro sportivo è stata rafforzata con un aumento della presenza della polizia e la chiusura del cancello d’ingresso, segnale che il momento è sentito anche a livello gestionale. Non si registrano tensioni particolari, ma la prudenza è l'aspetto dirimente e cruciale.

L’ipotesi di un, ma potrebbe diventare una soluzione in caso di ulteriore peggioramento della situazione. La Sampdoria deve dimostrare di poterne fare a meno, reagendo subito in campo e rispondendo sul terreno di gioco alle richieste dei tifosi. La trasferta a La Spezia si preannuncia fondamentale. Il supporto del pubblico blucerchiato non mancherà, ma restano da definire le modalità di vendita dei biglietti. Sarà un test importante, dentro e fuori dal campo, per capire se la squadra ha recepito il messaggio e se è pronta a cambiare marcia. I tifosi aspettano, osservano e sperano. Ma soprattutto, pretendono risposte.