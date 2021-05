Caccia ai rinforzi in difesa per la Fiorentina. La società toscana, dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, sembra intenzionata a rinnovare la rosa in estate, e la squadra del patron Commisso pare abbia messo gli occhi anche in casa Sampdoria, specialmente per quanto riguarda la corsia mancina. Il nome, in questo caso, è quello di Tommaso Augello.



Secondo le indiscrezioni circolate a Firenze in questi giorni, il club viola avrebbe messo nel mirino l'ex Spezia, valutato circa 5 milioni dalla Samp. Il lungo contratto, recentemente rinnovato, potrebbe rappresentare un problema. La Fiorentina starebbe quindi pensando ad una soluzione in prestito con obbligo di riscatto da pagare nel 2022, ma la posizione della Samp è quella di monetizzare il più possibile dall'eventuale cessione di un titolare come Augello.