Non solo il Torino sulle tracce di Karol Linetty. Il centrocampista della Sampdoria ingolosisce parecchi club di Serie A, pronti ad approfittare della sua condizione contrattuale (il suo accordo con i blucerchiati scade a giugno 2021). Il giocatore ha mercato in Bundesliga, viene corteggiato da Giampaolo ma piace molto anche alla Fiorentina.



Il club viola vorrebbe approfittare della fase di stallo tra il Torino e la Sampdoria per inserirsi. Per Corte Lambruschini è tutta una questione di prezzo. I blucerchiati vorrebbero monetizzare al massimo, la proposta granata da circa 7 milioni è stata giudicata addirittura poco rispettosa da parte di Ferrero, che secondo alcuni rumors avrebbe anche avuto una discussione piuttosto accesa con il collega Cairo. Per convincere il Doria servirebbero circa 10 milioni, anche se le richieste iniziali dei blucerchiati per il centrocampista venticinquenne si aggiravano attorno ai 12 milioni.